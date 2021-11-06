Відома українська співачка та телеведуча Ольга Горбачова, яка нещодавно заявила про зміну імені, написала довгий пост про наболіле у своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, 40-річна українська телеведуча, журналістка екссолістка гурту "Арктика" Ольга Горбачова, яка вже багато років замужем за продюсером співачки Вєрки Сердючки (сценічний образ Андрія Данилка) та гурту "KAZKA" (солістка Олександра Зарицька) Юрієм Нікітіним написала довгий пост в Instagram про наболіле.

Так, Горбачова пороздумувала над тим, що останнім часом помирає дуже багато чоловіків.

"Як багато чоловіків йдуть навіки за добу, всього за одну хвилину 😩 І у моїх улюблених жінок немає можливості попрощатися, змиритися, побути поруч, позлитися... Горе обрушується так раптово, що пережити його немає сил 😭 Наші Чоловіки такі тендітні. Бережіть та цінуйте їх. Нехай спочивають зі світом ті, хто залишив своїх коханих у ці найскладніші два роки й нехай стане хоч трохи легше на Душі їхнім Жінкам", - написала Горбачова.

На опублікованому фото співачка позувала у красивій бордовій сукні та в колготках в сіточку.

Зауважимо, що нещодавно співачка заявила, що збирається змінити ім’я. Тепер вона виступатиме як Ніка Нікітіна.

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