Відома українська співачка Надія Мейхер, яка багато років була солісткою гурту "Віа Гра", а потім почала сольну кар’єру, здивувала шанувальників виконанням на сцені в Одесі.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Надія Мейхер після 11 річної кар’єри у відомому гурті "Віа Гра" Костянтина Меладзе під псевдонімом Надія Грановська почала сольну кар’єру.

Нещодавно Мейхер дебютувала в опері. Так, 39-річна зірка стала новою Кармен в опері-містерії. Відео із виступів Надія часто публікує у своєму Instagram. Цього разу співачка вийшла на сцену в Одесі та виконала легендарну пісню, яка присвячена відомому італійському оперному співаку Енріко Карузо, - "Пам’яті Карузо".

"Одеса ❤️ Дякую Всім і Кожному за можливість виконувати вічне та непохитне…", - написала Надія Мейхер, яка вийшла на сцену в довгій розкішній сукні та на високих підборах.

Шанувальники були в захваті від виконання Мейхер, дехто навіть порівняв Надію із легендарною оперною виконавицею Марією Каллас.

"Дуже красиво!", "Розумниця, красуня) лялечка❤️", " Ваууу🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Я звик, цю пісню чути у чоловічому виконанні 🙈", " ШИКАРНО🔥🔥🔥🔥🔥", "Шедеврально. Прекрасно. Я люблю, обожнюю Вас Надія. У вашому виконанні класичну музику", " Як Марія Каллас", " 🙌🙌🙌Ви велика молодець!!!!", - написали в мережі.

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