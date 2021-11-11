Українсько-венесуельський співак та хореограф Амадор Лопес, який брав участь у кулінарному проєкті "Мастер Шеф", розповів в одному із інтерв’ю, як пережив фінансову кризу в житті.

Як пише Politeka.net, 38-річний виконавець Амадор Лопес, який взяв участь у новому сезоні проєкту "Мастер Шеф", однак вилетів у шостому ефірі, вирішив розповісти в інтерв’ю журналістам "ЖВЛ", як у його житті настала фінансова кризу і як він це пережив.

Співак зазначив, що не соромиться того, що під час пандемії у його житті настала фінансова криза і йому навіть не було що їсти. Єдине, що він тривалий час намагався приховати відсутність грошей від мами, яку перевіз із Венесуели в Україну.

"Я намагався все це приховувати. Я казав: "Мамо, все добре, просто будемо трохи менше продуктів купляти", але через місяць я зрозумів, що в мене ні копійки немає. У мене були проблеми з кредиторами, з банками, я продав машину, яку нещодавно купив, я ховався від дзвінків", - зізнається співак.

Амадор розповів, що йому довелося пересісти на метро, а продукти він отримував від друзів. Зводити кінці з кінцями йому допомогли танці. Амадор давав уроки онлайн і за ці гроші, каже, міг купити основні продукти.

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