Популярний український виконавиць Дмитро Монатік, який декілька сезонів поспіль був суддею вокального шоу "Голос країни", став запрошеним суддею на "Танцях з зірками".

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці проєкту "Танці з зірками" в Instagram творці шоу заінтригували шанувальників та розповіли, що до суддів Максима Чмерковського, Катерини Кухар та Влада Ями приєднається запрошений суддя – співак Дмитро Монатік. Ба більше, він навіть вийде на паркет із однією з пар.

"Запрошеним суддею одинадцятого ефіру став MONATIK @monatik_official 🔥

Артист буде допомагати нашим суддям оцінювати виступи учасників, а також з однією із пар вийде на паркет!😍 Не пропусти вже цієї неділі о 21:00!", - написали на сторінці.

Шанувальники були в захваті від новини та написали багато коментарів.

" Це буде щось неймовірне 🔥🔥🔥 Чекаємо 😍", " Ураааааа🔥🔥🔥🔥❤️❤️ обожнюю Монатіка😍🔥❤️", " Як я його чекала😍", " Нарешті ❤️ дочекалась", " Ну нарешті❤️", "Візьміть Діму Монатіка в наступний сезон… це буде круто)", " Клас🔥🔥🔥", " Я так і думала! Круто! Хочеться, щоб він танцював з Костею! Це буде 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", " Вауууу 😍 супер", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що дружина Монатіка у стильному костюмі показала, якою левицею може бути: "Тотальне захоплення".

Нагадаємо, що Монатік прикинувся фігурою в музеї моди, насмішивши мережу: "Прекрасний експонат".

A ще Politeka повідомляла, що дружину Монатіка в брючному костюмі запідозрили у вагітності: "Животик видніється....".