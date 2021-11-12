Відомий український шоумен та суддя шоу "Україна має талант" Сергій Притула розхвалив співака MELOVINа, який погодився на участь в "Хто зверху?", де Притула є ведучим.

Як пише Politeka.net, 40-річний шоумент та гуморист Сергій Притула, якого запросили стали суддею нового сезону проєкту "Україна має талант", вже 10 сезонів поспіль є незмінним ведучим розважального шоу на "Новому каналі" - "Хто зверху?". Притула та чоловіча команда змагаються проти команди жінок на чолі із популярною телеведучою Лесею Нікітюк.

Традиційно перед початком конкурсів капітани команд представляють учасників глядачам. Цього разу на "Хто зверху?" прийшов епатажний виконавець MELOVIN.

"Хтось в українському шоу-бізі може похвалитися захмарними гонорарами, а хтось – великою кількістю концертів, але ніхто не може похвалитися такими прихильниками, які є у нього. Тіна Кароль та "Океан Ельзи" кусають собі лікті. У них є прихильники, у них є фани, а у нього є меловінатори. Так, це він – великий і неповторний MELOVIN", - сказав Притула про співака.

Про участь в шоу "Хто зверху?" виконавець Костя Бочаров (справжнє ім’я MELOVINа) розповів у себе в Instagram.

Рaніше Politeka писала, що красуня Ліза під стелею без страховки змусила суддю "Україна має талант" Притулу забути про все: "Це ж небезпечно".

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