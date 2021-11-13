Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка зараз рідко показує нові кадри через зайнятість, нещодавно приголомшила виглядом у сукні, більше схожій на весільну.

Дженніфер Лопес вразила несподіваним виглядом в пишній дорогій сукні з розсипом каменів і вишивкою. Дорогі прикраси, модна зачіска і навіть фата з вишивкою здивували мережу, адже всім своїм виглядом 52-річна знаменитість нагадувала справжнісіньку наречену.

При цьому поки що в профілі Лопес в Instagram немає ніяких кадрів-підтверджень того, що артистка просто влаштувала модну зйомку з дизайнерським вбранням. Однак шанувальники активно публікують нові кадри і дивують добіркою знімків з вулиці.

Вбрана Лопес в повному параді виходить з будівлі в розкішному образі і привертає увагу, фанати відповіли:

"Знову заміж зібралася?; О боже, це ідеальний вигляд; вона планує знову вийти заміж??? 😮 ; Красиво 🙌❤️; любов❤️; дивовижний вигляд😍; боже їй так йде бути красунею😍❤️; така красива ДжЛо; весільна сукня красива, але ви таке унікальне і вишукано красиве.; Сукня виглядає краще білого".

Відзначимо, Дженніфер Лопес з дітьми рідко з'являється на публіці. Вона відноситься до тих зірок, які не виставляють своїх дорогоцінних чад напоказ. Тому кадри, що з'явилися на одній з фан-сторінок можна вважати рідкістю.

Діти Дженніфер Лопес-Близнюки Макс і Емма (Максиміліан Девід і Емма Мерібел) з'явилися на світ, коли артистці було 38 років.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в сукні з однієї сіточки без сорому показала свої вигини

А ще Politeka повідомляла, що 52-річна Лопес в маленькому топіку позбавила дару мови на червоній доріжці

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в палких обіймах Бена Аффлека не стала приховувати почуттів на червоній доріжці