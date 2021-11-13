Відомий співак Дмитро Каднай (KADNAY) бере участь в шоу "Танці з зірками", але також і продовжує свої виступи, про що повідомив в Instagram.

Дмитро Каднай вирішив цього року взяти участь у шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Артист виступає в парі з Аліною Лі. Пара впевнено рухається до фіналу, їх танці добре оцінює журі.

У минулому десятому ефірі пара отримала 30 балів і продовжила свою участь ще й завдяки глядацькому голосуванню.

Примітно, що артист не зміг взяти участь у дев'ятому випуску проекту, адже хворів коронавірусом.

У новому пості KADNAY розповів, що також виступив на шоу "Жіночий Квартал". Артист підкріпив кілька знімків, де можна помітити зірок програми.

Публікація швидко зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Смішніше ніж на імпрув лайф шоу?😁 ", "Діма і леді, багато ледь! І ліжко ще! Як таке можна пропустити😁 😁 😁", " мій улюблений Діма я тебе дуже сильно люблю❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Дмитро Каднай намагається розвивати свої соцмережі. Зокрема, Зараз на його сторінку в Instagram підписані 65,7 тисяч користувачів мережі.

Нагадаємо, учасник" Танців з зірками " Каднай заінтригував, Що нового приготував українцям

Як повідомляла Politeka, Аліна Лі показала, як створювали самий незвичайний номер з Каднаєм на "Танцях зірками"

Також Politeka писала, що хворий фаворит" Танців з зірками " Каднай здивував виглядом перед Новим ефіром