Відома українська співачка Оля Полякова, яка разом із чоловіком та дітьми полетіла на відпочинок на Мальдіви, кожного дня ділиться із шанувальниками новими фото та відео з острова.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова після тривалої роботи (співачка була зірковим детективом на шоу "Маска" та зняла разом із Дзідзьо комедію "Зірки за обміном") нарешті знайшла час на відпочинок. Разом з чоловіком Вадимом та дочками Машею та Алісою співачка полетіла на Мальдіви.

У своєму Instagram Полякова кожного дня ділиться кадрами з відпочинку. Вона показала шанувальникам свої шикарні апартаменти та засвітила, як проводить ідеальний ранок на острові.

Цього разу співачка зняла бумеранг у сторіс, на якому позувала біля пальми в шляпі, білій спідниці та топі. Полякова показала свої стрункі ноги та ідеальний живіт, попри те, що у неї двоє дітей. Відео Оля зняла на фоні блакитного океану.

Також Полякова сфотографувалася зі старшою дочкою, яка також була у білому платті. Оля кокетливо задерла ніжку на пальму.

Співачка розповіла, що на острові неймовірно красиво і всі ходять босі по білосніжному піску.

"Політика no news, no shoes! Усі ходять босі", - сказала Оля.

Рaніше Politeka писала, що Полякову з 16-річною дочкою розкритикували через відео в купальниках: "А за таке не бан?".

Нагадаємо, що Полякова в зеленому купальнику показала, як проводить час на Мальдівах: кадри розкоші.

A ще Politeka повідомляла, що 16-річна донька Полякової придумала, як заробити грошей: "Обіцяю, вам сильно сподобається!".