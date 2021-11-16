Наречена переможця вокальних проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина, яка вже на восьмому місяці вагітності, розповіла, чи ревнує хлопця.
Як пише Politeka.net, 19-річний переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка готуються стати батьками. Приблизно через місяць у них народиться дочка.
У своєму Instagram наречена хлопця розказує про свою вагітність та відповідає на питання шанувальників, який отримує безліч на різні теми.
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Так, Іванку запитали, чи ревнує вона батька своєї майбутньої дитини, коли він дивиться на інших або кидає погляд.
"Ні, я просто роблю так, що він більше не хоче дивитися в інші сторони", - відповіла Іванка, однак, що саме вона робить дівчина не розповіла.
Нагадаємо, що пара досі не одружена. Роман та Іванка декілька разів намагалися зареєтрувати шлюб в РАЦСі, однак кожного разу з'являлися якісь перепони. За словами дівчини, їм навряд чи вдасться узаконити стосунки до народження дочки. Щодо весілля, то пара говорить, що поки пишного святкування вони не планують, а якщо й будуть святкувати, то тільки тоді, коли будуть фінансово до цього готові. А це, за словами Іванки, через років 3-4.
Рaніше Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина заговорила про початок їхніх стосунків: "Можна сказати...".
Нагадаємо, що Сасанчин з "Голосу країни" похвалився, як балує вагітну наречену: "Для своєї коханої дівчинки...".
A ще Politeka повідомляла, що дівчина завагітніла від переможця "Голосу країни" Сасанчина і потрапила під шквал критики: "Зіпсувала йому життя".