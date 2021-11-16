Наречена переможця вокальних проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина, яка вже на восьмому місяці вагітності, розповіла, чи ревнує хлопця.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка готуються стати батьками. Приблизно через місяць у них народиться дочка.

У своєму Instagram наречена хлопця розказує про свою вагітність та відповідає на питання шанувальників, який отримує безліч на різні теми.

Так, Іванку запитали, чи ревнує вона батька своєї майбутньої дитини, коли він дивиться на інших або кидає погляд.

"Ні, я просто роблю так, що він більше не хоче дивитися в інші сторони", - відповіла Іванка, однак, що саме вона робить дівчина не розповіла.

Нагадаємо, що пара досі не одружена. Роман та Іванка декілька разів намагалися зареєтрувати шлюб в РАЦСі, однак кожного разу з'являлися якісь перепони. За словами дівчини, їм навряд чи вдасться узаконити стосунки до народження дочки. Щодо весілля, то пара говорить, що поки пишного святкування вони не планують, а якщо й будуть святкувати, то тільки тоді, коли будуть фінансово до цього готові. А це, за словами Іванки, через років 3-4.

Рaніше Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина заговорила про початок їхніх стосунків: "Можна сказати...".

Нагадаємо, що Сасанчин з "Голосу країни" похвалився, як балує вагітну наречену: "Для своєї коханої дівчинки...".

A ще Politeka повідомляла, що дівчина завагітніла від переможця "Голосу країни" Сасанчина і потрапила під шквал критики: "Зіпсувала йому життя".