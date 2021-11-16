Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, показала, який у неї вже великий живіт.

19-річний переможець шоу разом зі своєю 23-річною нареченою зараз знаходяться в очікуванні дочки, пише Politeka.net. Іванна вже перебуває на восьмому місяці вагітності. При цьому дівчина розповідає про себе в Instagram.

Так, наречена Сасанчина опублікувала знімок, на якому торкалася великого живота, тим самим кажучи - переможець "Голос країни-10" ось-ось стане батьком.

"Чекаю тебе, моя найрідніша❤️

Личить мені бути з таким пузиком?

Я хочу скоріше народити малючку, але вже уявити собі не можу, як я буду без цього животика🙈 🙈 🙈", - написала Іванна.

Публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Ти дуже гарна", "Прекрасне фото", "Дуже хороша 😍 тобі дуже личить бути вагітною 😍❤️", "❤️ красуня 😍 дуже личить 😍", "Боже 😍😍😍 яка чарівна 😍", "Дуже ніжна, красива ❤️ Бережи Вас Бог 🙏❤️", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Роман Сасанчин і Іванна почали зустрічатися під час минулого локдауну, пара познайомилася у друзів. Спочатку дівчина не сприймала хлопця всерйоз, але пізніше відповіла взаємністю.

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