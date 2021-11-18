Дружина головного героя дев’ятого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна Дарія Квіткова, яка нещодавно народила сина, розповіла шанувальникам про кризу в стосунках.

Як пише Politeka.net, відомий український теле- та радіоведучий Микита Добринін (справжнє ім’я Владислав Вакулович) та блогер Даша Квіткова після закінчення реаліті-шоу "Холостяк" продовжили зустрічатися, а невдовзі й одружилися. Цього року в них народився син Лев.

Попри материнські турботи, Квіткова продовжує активно вести блог в Instagram, де ділиться подробицями свого життя та відповідає на запитання шанувальників. Цього разу Дарія відповіла на запитання про кризу в стосунках та сказала, що і в їхній парі вона була. Квіткова порадила обговорювати свої проблеми та навіть звертатися до спеціалістів.

"Розійтися – найлегше, а от зберегти стосунки та сім’ю – великий труд і багато вартує", - сказала Квіткова.

Також дружину Добриніна запитали, чи часто вона говорить чоловіку, що він найкращий. Дарія відповіла, що намагається це робити кожен день. Також блогер відповіла, що вони проводять час удвох, щоб зберегти романтику в стосунках.

"Зараз ми вийшли на зовсім інший рівень стосунків та поваги один до одного. Зараз у нас йде велика робота над "нами" і один над одним", - каже Дарія.

Окрім цього Квіткова зауважила, що зберігати сім’ю, якщо між парою немає кохання – не варто.

"Я глибоко впевнена в тому, що зберігати сім’ю, де немає більше кохання, а докори та скандали – не варто. Навіть якщо є спільна дитина", - переконана Дарія.

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