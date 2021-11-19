Чоловік легендарної російської співачки Алли Пугачової гуморист та пародист Максим Галкін показав шанувальникам спальню Примадонни в їхньому замку.

Як пише Politeka.net, 45-річний російський пародист, гуморист, актор та співак Максим Галкін та 72-річна легендарна співачка Алла Пугачова одружилися у 2011 році в одному із московських ресторанів. Зараз пара разом із дітьми – восьмирічними двійнятами Лізою та Гаррі – живуть у власному замку у вікторіанському стилі в селі Грязі в Підмосков’ї.

У своєму Instagram Галкін засвітив спальню співачки, коли грався з дітьми. Як бачимо, Ліза та Гаррі зробили чучело привида і вони з Галкіним вирушили в кімнату до співачки.

Як бачимо, Пугачова дуже налякалася чучала і навіть кинула в Галкіна шматком тканини, яку тримала в руках.

Як бачимо, у спальні російської Примадонни не так і багато місця.

Коли Галкін з дітьми зайшли в кімнату Алла Борисівна якраз сиділа в одному із двох крісел в клітинку за журнальним столиком.

Позаду за співачкою стояв білий диван та такого ж кольору ліжко із великою м’якою спинкою.

Біля ліжка стоять дві тумби, на яких горіли лампи. Вікна були закриті шторами, тому і спальні було мало світла.

Поблизу ліжка на стіні висіла велика картина, а під нею ікона. Одразу навпроти Алли Борисівни висів великий телевізор у рамці.

Варто зауважити, що в спальні Пугачової доволі багато різних дрібних деталей, що візуально створює відчуття захаращеності.

Рaніше Politeka писала, що онук Пугачової приїхав у гості, Галкін зняв реакцію Гаррі і Лізи: яскраві кадри.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зняла Галкіна в одному рушнику без нічого, епічне фото: "Купідон в тапках".

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