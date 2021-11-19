Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в одному із інтерв’ю розповіла подробиці свого роману з альфонсом та розкрила, як їй вдалося уникнути неприємностей.

Як пише Politeka.net, 34-річна популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала популярною після виступу на розважальному шоу "Розсміши коміка". Пізніше дівчину запросили стати ведучою тревел-проєкту "Орел і Решка". Окрім цього Нікітюк разом з Сергієм Притулою веде шоу "Хто зверху?", а також "Пара на мільйон" на Новому каналі.

леся Нікітюк, Сергій притула

Леся активно веде свій блог в Instagram, де за нею слідкує 3,7 мільйона людей, а також часто дає інтерв’ю. В одному із них зірка розповіла, як зустрічалася з альфонсом, передає "Viva!". Так, Леся пояснила, що він побоявся провернути з нею свою схему, але пізніше зірка дізналася, що він справжній альфонс.

"Мені доводилося зустрічатися із альфонсами. З одним так точно. Але провертати свої схеми зі мною він чи то побоявся, чи то не наважився... До мене в принципі чоловіки підходять зі страхом. Потім я дізналася, що він — конкретний альфонс, що зустрічається з жінками за гроші. Шукає шикарного життя і готовий заради цього на все — бути і з жінками, і з чоловіками, з ким завгодно. Але, дякувати Богу, мене це обійшло стороною", - каже Леся.

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леся Нікітюк

Нагадаємо, декілька років тому Нікітюк оголосила, що виходить заміж за свого сусіда, але пізніше заручини були скасовані. Леся не назвала причини, сказала лише, що важко зустрічатися з публічними людьми. Зараз Нікітюк не коментує свого особистого життя.

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