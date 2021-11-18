Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти " і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, розповіла, як почався її ранок, а пізніше здивувала фото зі сльозами на очах.

23-річна кохана переможця двох шоу скоро повинна народити, пише Politeka.net. У своєму Instagram дівчина розповідає про самопочуття, ділиться переживаннями і проблемами.

У мережі по-різному реагують на пости красуні, вистачає і негативу.

У новому сторіс наречена Сасанчина розповіла, як почався її ранок.

"Почався з купи брехні, ненавиджу брехню найбільше", - написала дівчина.

Пізніше красуня показала гарне волосся, і зізналася, що хоче записати підписникам відео, як зробила стрілки.

"Сподіваюся сьогодні з цього буде толк", - розповіла наречена Сасанчина.

Настрій у дівчини здавався позитивним, проте пізніше вона здивувала фото зі сльозами. Дівчина, ймовірно, застосувала один з фільтрів в Instagram.

У пості Іванна попросила вгадати, що сталося, видавши кілька варіантів відповіді.

"Я плачу, тому що...:

а) розійшлися з Ромою;

б) образили хейтери;

в) надворі погана погода;

г) прочитала текст пісні, яку ось-ось випустить Рома.

Правильною відповіддю виявився останній.

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