Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти " і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, розповіла, як почався її ранок, а пізніше здивувала фото зі сльозами на очах.
23-річна кохана переможця двох шоу скоро повинна народити, пише Politeka.net. У своєму Instagram дівчина розповідає про самопочуття, ділиться переживаннями і проблемами.
У мережі по-різному реагують на пости красуні, вистачає і негативу.
У новому сторіс наречена Сасанчина розповіла, як почався її ранок.
"Почався з купи брехні, ненавиджу брехню найбільше", - написала дівчина.
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Пізніше красуня показала гарне волосся, і зізналася, що хоче записати підписникам відео, як зробила стрілки.
"Сподіваюся сьогодні з цього буде толк", - розповіла наречена Сасанчина.
Настрій у дівчини здавався позитивним, проте пізніше вона здивувала фото зі сльозами. Дівчина, ймовірно, застосувала один з фільтрів в Instagram.
У пості Іванна попросила вгадати, що сталося, видавши кілька варіантів відповіді.
"Я плачу, тому що...:
а) розійшлися з Ромою;
б) образили хейтери;
в) надворі погана погода;
г) прочитала текст пісні, яку ось-ось випустить Рома.
Правильною відповіддю виявився останній.
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