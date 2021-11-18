Ведуча Леся Нікітюк, зірка "Орла і решки", "Хто проти блондинок?" і "Le Маршрутка", вразила новими кадрами в соцмережі.

34-річна зірка любить епатувати публіку - багато хто її люблять за відмінне почуття гумору. У своїх нових "сторіз" в Instagram Леся опублікувала кадри з молодшою племінницею, передає Politeka.net. Судячи з їхнього, сонного і непричесаного вигляду, вони тільки що встали з ліжка.

"Доброго ранку, Аннуся. Ти схожа на Аллу Борисівну в дитинстві", - сказала Нікітюк, чим збентежила дитину - та навіть сховалася за спину тітки.

При цьому в очі відразу кидається зачіска дівчинки - пишні світлі локони, які дійсно чимось нагадують шевелюру Примадонни.

Після цього Нікітюк заспівала характерним голосом Пугачової.

Зазначимо, Леся часто приїжджає в гості до батьків у рідний Хмельницький. Там же, ймовірно, живе і її старший брат Сергій. Ведуча рідко виставляє кадри з ним, а ось з його доньками регулярно. Відразу видно, що зірка душі не чує в своїх племінницях.

Також про сім'ю Лесі відомо, що її батьки працювали в «Укрелектроапараті», а у вільний час брали участь у художній самодіяльності. Бабуся вважалася кращою ведучою на весіллях, мама вміла грати на баяні і добре співати.



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