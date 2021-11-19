Відома українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам відео зі святкування Дня народження свого єдиного сина Веніаміна, який навчається в Лондоні.

Як пише Politeka.net, у 2008 році популярна українська співачка Тіна Кароль (ім’я при народженні Тетяна Ліберман) таємно вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра, а вже 18 листопада народила чоловікові первістка – сина Веніаміна. На жаль, у 2013 році Огір помер від раку шлунку, з тих пір Кароль більше не мала публічних стосунків, хоча їй і приписували романи.

За словами самої Кароль, головний чоловік в її житті – син Веніамін, який вже тривалий час навчається та живе в Лондоні. У своєму Instagram Тіна часто публікує фотографії з сином. Цього разу Кароль показала світлини зі святкування Дня народження Веніаміна.

Так, Кароль записала декілька сторіс з ресторану, на яких єдиний син Кароль швидко говорив англійською та тривав у руках стакан з напоєм. Кароль не показала в Instagram святкового стола, а знімала лише сина.

Також син Тіни подякував фанатам співачки за всі вітання з Днем народження.

"ФанТіна, дякую за всі вітання!", - сказав Веніамін.

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