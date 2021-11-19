Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), з'явилася в компанії красеня-блондина - відео зірка опублікувала в своєму Instagram.
У 2017 році розпався дует "Потап і Настя", завдяки якому про Каменських дізналася вся Україна і за її межами, пише Politeka.net.
Зірка, мабуть, знайшла заміну своєму колишньому компаньйону, заспівавши дуетом з красенем-блондином, учасником "Співають всі" та тіктокером Васею Демчуком. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На нових кадрах Каменських разом з Демчуком їдуть в машині, а позаду них відкриваються види на "золоті" дерева.
"Осінь, що минає, дорога і музика. Вам сподобається❤️", - написала артистка.
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За годину публікація зібрала за годину майже 200 тисяч переглядів.
"Насолода для вух ️ ️ мед медовий🔥 🔥 🔥", " яка ж вона класна🔥 🔥 🔥!", "Ай ні)не чіпляє;)", " найкращий кліп який я бачив за останні час🔥 🔥 🔥", "давно я Потапа не бачив", "Насті личить цей макіяж, дуже мило співають круто!!!❤ ️ 🔥 ", "А за кермом Потап)", "відео просто несамовито красиве😍 а пісня просто 🔥 рай для вух", - прокоментували користувачі Мережі.
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