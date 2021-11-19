Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" полетіла у Францію, де зустрілася із українським футболістом та "Холостяком" Сергієм Мельником.

Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко ("Зайка") стала широко відомою після участі в 11 сезоні реаліті "Холостяк", де головним героєм став бізнесмен Михайло Заливако. Хоч Юлія і не стала обраницею чоловіка, за її життям в Instagram все ж слідкує понад 270 тисяч людей.

Цього разу Юлія "Зайка" полетіла у французьке місто Ніцца разом із українською акторкою та блогеркою Надін Медведчук. Так, дівчина показала шанувальникам, у якому готелі вони зупинилася.

Також Юлія вирішила зачепити тему зустрічей із чоловіками та розповіла, що кожній дівчині приємно, коли за неї платять в кафе, ресторанах та на прогулянках, а потім записала декілька сторіс із місцевого ресторану, де вони зустрілися із головним героєм 5 сезону шоу "Холостяк" – футболістом Сергієм Мельником.

"Що по цінах?", - сказала "Зайка" та показала меню в ресторані.

Після вечері Надін, Юлія та Сергій відправилися на прогулянку містом.

"Народ, ми в Ніцці! Ви можете це собі уявити?", - сказала Юлія.

"Я не уявляю. Дівчата, куди ви мене привезли?", - весело відповів Мельник.

Рaніше Politeka писала, що Юля "Зайка" з "Холостяка" вразила виглядом без макіяжу і в домашньому одязі: "Просто ненажера".

Нагадаємо, що Юля "Зайка" з "Холостяка" показала, як у вбранні за 2 тис.грн. виглядати на мільйон: розріз і потайна застібка.

A ще Politeka повідомляла, що ексфаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" чесно заговорила про стосунки: "Я прийняла рішення".