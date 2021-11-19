Екс-учасник "Холостячки", головною героїнею якого стала співачка Злата Огневич, висловився про відносини і помилки, які більше не хоче повторювати в спілкуванні.

Плахотнюк Олег покинув шоу незадовго до фіналу, але тепер вирішив висловитися про стосунки і про те, на що він готовий піти, щоб балувати свою кохану. Хоча у самого чоловіка з Огневич не склалося, він будує особисті плани на майбутнє.

Цього разу чоловік підняв тему-Хто на кухні господар, оскільки вважає цю тему цікавою і трохи неоднозначною.

"Задайте мені це питання кілька місяців тому-відповідь у мене абсолютно був би іншим, ніж зараз... так, чоловіки, за загальним визнанням кращі кухарі, але... не в моєму випадку 😂 Максимально, Що я сам собі готую, це каші, омлети і салати (з» грубо підрізаних" овочів)⠀

І раніше я вважав, що це норма... адже я здобувач, моє завдання «вбити мамонта» і приволочити додому ... і нехай жінка з ним «розбирається» далі а ще я можу їсти ...😂 але, проект @holostyakstb відкрив мені очі. У нас стільки чоловіків вміли, а головне любили готувати, що я дійсно був в шоці - «а що так можна було?» З боку я зрозумів наскільки це круто, пікантно, романтично, так, по-чоловічому. І я зрозумів, що в наступних відносинах, я буду намагатися і вчитися готувати» - висловився чоловік.

Раньше фанатам показали змонтоване відео із зустрічі головної героїні реаліті Злати Огневич з батьками учасників. Співачка була шокована від заяв матерів претендентів на її серце.

Раніше Politeka писала, що переможниця " Холостяка "Ганна Богдан побила одного з кавалерів Огневич:"сьогодні було все".

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич зачарувала пікантним виглядом в одному рушнику:"обличчя задоволеної людини".

A ще Politeka повідомляла, що Огневич, знявшись в напівпрозорому комплекті, перейшла межі скромності:"Злата, ти супер".