Артисти гумористичної програми "Дизель шоу" приготували глядачам сюрприз - анонс нового випуску з'явився в соцмережі.

На офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram опублікували кілька яскравих кадрів і зробили важливе оголошення, передає Politeka.net.

"😉 Фінал тижня традиційно проводимо в компанії "На трьох" - дивимося фінальні серії 11 сезону!😎 Вже сьогодні о 22:50 на нашому ютуб-каналі. Як дід програв бабку в шахи, чому депутат прийшов сфотографуватися в камері для злочинців і ... навіщо рожевий слон з'являється опівночі?🧡 Про слона особливо цікаво, тому не пропустіть! Буде дуже смішно😂", - йдеться в пості.

Зазначимо, гумористичне скетч-шоу "На трьох" з акторами Вікторією Булітко, Єгором Крутоголовим, Євгеном Сморигіним і Яною Глущенко — це дотепні жарти і забавні історії, які відбуваються в житті.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють подію:

"Дивилася б цілодобово дизелів😍"

"Шикарно 🔥"

"Булька красава.♥ ️♥ ♥ ️ Люблю її.👍"

"Вікуся, краса😍 💓"

"Які ви молодці. Удачі вам"

Нагадаємо, що Крутоголов з "Дизель шоу" ледь не розплакався на сцені, отримавши черевиком по тому самому місцю

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