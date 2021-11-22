Відомий український співак Олег Винник, який став зірковим детективом на шоу "Маска", розповів, як виступ Наталії Могилевської в першому сезоні шоу довів його до сліз.

Як пише Politeka.net, 49-річний відомий український співак Олег Винник, який був зірковим детективом у першому та другому сезонах популярного шоу "Маска" на каналі "Україна", розповів ведучій залаштунків шоу блогеці Нателлі Кірс, як виступ однієї із масок довів його до сліз. За словами Винника, це була Наталія Могилевська, яка в першому сезоні проєкту ховалася під маскою Махаона.

Винник сказав, що спершу йому не повірили, але він дійсно заплакав.

"Ця сльоза така скупа, сентиментальна чоловіча. От розчулився і все", - сказав співак.

Також Винник із ведучою бекстейджу обговорили й учасників другого сезону шоу "Маска". Так, Олег сказав, що його вже дістав Робот, бо він не може зрозуміти, хто там ховається.

"Навіть не знаю, цей шоу-бізнес, він просто розбиває", - сказав виконавець.

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