Відома українська виконавиця Руслана Лижичко, яка стала переможницею Євробачення, вийшла на Майдан Незалежності в Києві та нагадала про початок Революції Гідності.

Як пише Politeka.net, 48-річна українська співачка Руслана Лижичко, яка перемогла на Євробаченні у 2004 році із піснею "Дикі танці", на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео із Майдану Незалежності.

Співачка накинула на плечі український прапор та спустилася від Монументу Незалежності.

Руслана нагадала, що саме 21 листопада вісім років тому на головній площі Києва розпочався Майдан, який увійшов в історію під назвою Революція Гідності.

"21 листопада 8 років тому розпочався Майдан. Згодом ми назвали цю подію Революцією Гідності.

Я пишаюся цією подією.

Я пишаюся своєю країною.

Я пишаюся нами, українцями!

Слава Україні! 🇺🇦", - написала Руслана в описі до відео.

"Героям слава! 🇺🇦", "Героям Слава💙💛", "Героям слава !", "Героям слава!!! Ми пишаємось тим, що ви були рупором цієї події, голосом майдану🙌🙌🙌, і пишаємось нашим прекрасним, вільним, народом🙌🙌🙌. Україна в серці і в душі назавжди🙌🙌🙌🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦", "Руслана, я захоплююсь вами. Ви гідний представник нашої держави", - написали українці.

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Нагадаємо, що суддя "Україна має талант" Притула публічно пожартував над Русланою: "Давайте домовимося відразу...".

A ще Politeka повідомляла, що 48-річна Руслана в шкіряному костюмі викликала фурор у Львові: "Це навіть не розгін...".