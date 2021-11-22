Українська акторка, зірка серіалу "Школа" та комедії "Скажене весілля" Анна Трінчер опинилася в лікарні та розповіла про неприємну ситуацію в черзі.

Як пише Politeka.net, 20-річна українська акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер, яка прославилася після ролей у серіалі "Школа" та комедії "Скажене весілля", активно розвиває свою сторінку в соціальній мережі Instagram.

Дівчина розповідає шанувальникам про своє особисте життя. Цього разу Трінчер вирішила розповісти про неприємну ситуацію, яка сталася із нею в лікарні. Так, Анна відвідала стоматолога. За словами дівчини, їй будуть видаляти усі чотири зуби мудрості.

"Мені, напевно, будуть видаляти 4 зуби мудрості… Страшно", - сказала співачка.

Також Трінчер розповіла, що їй грубо зробили зауваження, коли вона сиділа в черзі на знімок та дивилася сторіс.

"Сиджу я в черзі на знімок у кінці приміщення. Займаюся своїми справами, дивлюся сторіс на МІНІМАЛЬНІЙ ГУЧНОСТІ… І тут чоловік, який сидів в іншому кінці, каже: "Дівчино, вдягніть навушники! Я ж вам тут свої відео на гучності не включаю!", - розповіла Трінчер.

Також дівчина додала, що вона була не єдина, хто дивився відео зі звуком, але зауваження зробили лише їй.

Нагадаємо, що нещодавно хлопець зірки зробив їй мастабну пропозицію руки та серця, то співачка готується до весілля.

Рaніше Politeka писала, що рідні відвернулися від Анни Трінчер, яка виходить заміж: "Зіпсували мені головний сюрприз у житті".

Нагадаємо, що Анна Трінчер виходить заміж за хлопця, який не подобається її рідним: "Разом довго не будуть".

A ще Politeka повідомляла, що рідні Анни Трінчер повстали проти її весілля з бойфрендом: хто він і як виглядає.