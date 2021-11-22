Судді проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська прийняли рішення, що проєкт покине Михайло Дмитрієв.

Як пише Politeka.net, на проєкті "Мастер Шеф", який показують на телеканалі СТБ, триває боротьба кухарів-аматорів за головний приз шоу. Нещодавно стало відомо, хто покинув шоу в 14 випуску. Про це розповіли на офіційній сторінці "Мастер Шеф" в Instagram.

"Дізнайся, хто покинув проєкт і пиши свої враження від випуску тут!", - написали на сторінці та опублікували фото учасника, який програв битву чорних фартухів.

Так, судді "Мастер Шеф" Мартиновська, Ярославський та Хіменес-Браво вирішили, що найслабшим є Михайло Дмитрієв, тому чоловік покинув проєкт.

Глядачі розкритикували рішення суддів.

"Наготував усім м'яса смачного та пішов 😢", "Несправедливо як на мене, але все одно Міші удачі)", "Не справедливо, Міша один із найкращих учасників "Мастер Шеф", " Та ну в сенсі, сильних зливають, немає бажання дивитися цей сезон", "Найгірший сезон. Чим далі - тим гірше", " Прям плакала 😢😢😢😢. Мишко! Удачі тобі! Об'єднуйтесь з Женею! 👏🙌. Ресторан м'ясний відкривайте!", - написали в мережі.

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