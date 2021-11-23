Слава групи Go_A і її вокалістки Каті Павленко злетіла до небес після тріумфу на Євробаченні - тепер співачці пророкують місце зіркового тренера на "Голосі країни".
У Мережі з'явилося фото, на якому 33-річна Павленко позує в суддівському кріслі цього шоу, передає Politeka.net.
"Хотіли б побачити Катерину Павленко наставником нового сезону шоу "Голос країни"?", - йдеться в одному з постів на сторінці Eurovision.ua в Instagram.
Користувачі кинулися відповідати. Варто відзначити, думки розділилися: одні шанувальники Каті мріють побачити її в ролі тренера на "Голосі країни", інші вважають, що незважаючи на всі її заслуги, співачці є ще куди "рости".
"є більш досвідчені судді, вона хороша дівчинка, я не проти неї, як співачки,
але хочеться суддівства з великим досвідом"
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"Да. Вона проявила себе не тільки як хороша співачка, але і мудра жінка"
"Серйозно???"
"Ні, я більше хочу нових пісень і концертів😍"
"Вона ще не доросла до тренерства"
"На це цікаво було б подивитися. Вона б привнесла щось нове"
"Я хотів би побачити Катю, але мені все одно цього не вистачить, тому що не буде Тіни Кароль. Ніхто не замінить її в цій програмі... Є тільки одна королева і це Тіна Кароль"
Зазначимо, Катя Павленко потрапила до групи Go_A в 2012 році через півроку після її створення. Спочатку виступала в якості бек-вокалістки, а згодом стала солісткою.
22 лютого 2020 року разом з Go_A перемогла в Національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення-2020» з піснею «Соловей». Через пандемію конкурс був скасований, проте Go_А представила Україну наступного року на "Євробаченні-2021" з піснею SHUM. Група посіла 5-е місце (за підсумками глядацького голосування - 2-е місце).
У червні 2021 року Павленко увійшла в топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус», де посіла 10-е місце.
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