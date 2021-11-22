20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер виходить заміж за 24-річного пранкера Олександра Волошина, з яким вони приготували сюрприз для телеведучої Каті Осадчої.

Днями блогери Анна Трінчер і Олександр Волошин оголосили про заручини, повідомляє Politeka.net. Пара вирішила готуватися до весілля взимку, але перед цим приготували сюрприз відомій телеведучій "Світського Життя" Каті Осадчій.

Про це стало відомо зі сторіс Трінчер в Instagram.

На кадрах співачка та пранкер спілкувалися із зіркою та заговорили, про що мріє кожна дівчина.

"Знаєш, Катю, у нас з Олександром є для тебе такий маленький подарунок", - розповіла Трінчер, коли до ведучої піднесли коробку з глобусом. За словами Волошина вони позначили місто Париж.

"Ми з Анею запрошуємо вас, знімальну команду, вибирати з нами весільну сукню", - поділився Волошин.

"О боже! У відрядження нас так ще не запрошували", - із захопленням вигукнула Осадча.

Співачка додала, що планується провести репетицію медового місяця і по дівчачі вибрати сукню нареченій.

Катя Осадча та її команда погодилися летіти до Франції.

Зазначимо, раніше Анна Трінчер поділилася, що її рідні проти весілля. Зокрема, бабуся вважає, що це рано для такого відповідного кроку.

Нагадаємо, Анна Трінчер виходить заміж за хлопця, який не подобається її рідним

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