Відомого українського актора Артура Логая, який у півфіналі проєкту "Танці з зірками" станцював зі свою партнеркою Анною Кареліною та переможницею одного із сезонів Ксенією Мішиною, розкритикували.

Як пише Politeka.net, зірка комедії "Моя улюблена Страшко" та реаліті-шоу "Київ вдень та вночі" Артур Логай прийняв челендж та погодився на участь в проєкті "Танці з зірками". Так, Логай в парі з Анною Кареліною дійшов до півфіналу шоу, де, за правилами проєкту, станцював з однією із переможниць минулого сезону Ксенією Мішиною "Ча-ча-ча" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Думка шанувальників "Танців з зірками" щодо танцю Логая та Кареліної з Мішиною розділилася. Вони написали коментарі під відео, яке оприлюднили на офіційній сторінці проєкту в YouTube.

"Все-таки в підтримках дуже важливо, яка партнерка)). Ні з Кухар, ні з Ксенією так не виходить, як з Анною)). Анна - неймовірна танцівниця 💥🌹", " Було дуже круто!!! Це був найкращій виступ зі переможцями минулих сезонів!🥰🥰🥰", " Прекрасне тріо. Цікавий танець. Молодці! Артуре, вболіваю за тебе", " Який симпатичний та позитивний Логай! Не беруся судити як про танцюристів, але як людина з гумором, доброзичливий на голову вище Войтенка, що скавулить і бризкає жовчю", - написали в мережі.

Однак були й такі, кому танець не сподобався. Багато кому здалося, що підтримка Логаю цього разу не вдалася.

"Логаю танцювати походу не треба. Підтримки вже не вивозить", " Від цієї пари чекала більшого", " не тягне танець на півфінал", " Невдалий танець. Проте Логай відчув, що таке важка партнерка, підтримка з Мішиною не вийшла. А то звик крутити маленьку партнерку, і на цьому майже всі танці виїжджали. Він би сольний танець взагалі не станцював, показувати було б нічого", " Якщо чесно, то для мене, це ваш провальний танець за весь час проєкту, на жаль ... (", "Сьогодні Логай налажав.. Мішину мало не впустив, танець ні про що, музика слабка не в попад ... яка це ча ча ча ...? Не знаю 🤔 Але, звичайно, хотілося б, щоб Мелітополь прославив земляк", - розкритикували Логая.

Зауважимо, що, за рішенням продюсерів, проєкт не покинула жодна пара.

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