20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер збирається заміж за пранкера Олександра Волошина, в новому пості вона розповіла про неприємність, яка сталася напередодні весілля.
Анна Трінчер і Олександр Волошин вирішили одружитися, про що з їхніх соцмереж дізналися мільйони підписників у соцмережах, повідомляє Politeka.net. Дівчина була дуже щаслива отримати пропозицію "руки і серця", проте весь сюрприз був зіпсований.
Як виявилося, Олександр готувався до пропозиції цілий місяць, він і його помічники хотіли зробити сюрприз. У цей час мама Анни Трінчер полетіла до Іспанії, тому наречений вирішив їй не розповідати про те, що готує. Однак раптово співачка отримала аудіоповідомлення від мами: "На весілля можеш мене не запрошувати... я від тебе такого не очікувала".
Тоді артистка дізналася про сюрприз, але винуватицею скандалу виявилася не мати, а бабуся артистки. Останній по великому секрету розповіла подруга Трінчер про підготовлювану подію, проте та тут же подзвонила доньці, а та і записала то аудіоповідомлення.
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Після цього у зірки почалася істерика, за її зізнанням вона проплакала цілий день.
"Мамо, ти розумієш, що це був сюрприз, який ви тільки що мені зіпсували?", - сказала Тринчер.
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