Співак Олег Винник, який раптово скасував концерти посеред туру українськими містами ще в жовтні, приголомшив новою звісткою.

48-річний артист раніше оголосив, що повертається на сцену - і дасть 24 і 25 листопада концерти в Палаці "Україна" в Києві, проте в останній момент скасував і ці виступи. Винник пояснив у своєму Instagram, що вийти на сцену йому поки не дозволяє стан здоров'я. До цього артист озвучував свій діагноз - ларингіт.

Проблеми зі здоров'ям Винника не на жарт стривожили шанувальників. Люди моляться, висловлюють слова підтримки і бажають співакові якнайшвидшого одужання:

"Олег Анатолійович ❤️одужуйте будь ласка 🙏 нехай всі хвороби підуть від вас далеко і назавжди, нехай повернуться до вас сили і бадьорість, наповнять душу надія і оптимізм, і підтримка близьких людей допоможе вам відновитися і повернутися в русло життєвих подій і знову із задоволенням творити🥰❤️"

"Одужуйте швидше, це важливо...💔"

"Дай Бог сили і терпіння скоріше поправитися🙏 🙏 🙏. Нехай Господь подарує зцілення, а лікарям мудрості"

"Олеже Анатолійовичу, одужуйте, ви нам потрібен здоровий, тому що ваші шанувальниці з вами і тримають кулачки за ваше здоров'я ❤️❤️❤️Ми вас любимо безмежно і віримо, що скоро зустрінемося з вами😍 😍 😍"

"Дуже шкода...💔 Чернігів вже був на низькому старті. Ну нічого, будемо чекати нових зустрічей!❤️"

"Яка сумна новина! Бо рахували останні миті до концертів. А ви поправляйтеся швидше, здоров'я перш за все! Бережіть себе, а ми будемо з нетерпінням чекати весну.❤️"

Нагадаємо, восени минулого року Олег Винник перехворів коронавірусом, ускладненнями якого страждає досі.

"Кожен місяць з'являються якісь ускладнення, сухість величезна в тілі, зневоднення, порушено травлення... все, буквально все стало по іншому", - ділився співак через чотири місяці після одужання.

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