Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, влаштувала фотосесію зі своїм улюбленцем під час прогулянки в парку.

Соня Євдокименко у свої 20 років взяла участь у масі зйомок, адже з дитинства будувала кар'єру в модельному бізнесі, повідомляє Politeka.net.

Зараз дівчина живе в США, де проходить навчання.

У своєму Instagram внучка Софії Ротару розповідає і показує кадри з життя за кордоном. Цього разу красуня опублікувала фото, зроблені в Центральному парку в Нью-Йорку.

Соня позувала на вулиці, тримаючи в руках свого улюбленця.

"🤎 🍂 🍁",- написала внучка Софії Ротару.

За дві години пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.

"...Але осінь так скромна, і від надлишку сили

під холодом вона вогонь свій затаїла🧡",

"Красивий😍 ", "Вогонь і лав.🔥 ", "Красуня!", "Шикарна!🔥 , "З нетерпінням чекаю вашого нового відеоблогу 😊"," 😍 Софі, яка це порода собаки? ", "Приємне фото! ❤ ️ ", "Дуже приємно на вас дивитися. Ваша зовнішність і стиль прекрасні. 😍😍😍🔥🔥❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Соня Євдокименко займається розвитком свого Instagram. Зараз на неї вже підписані 164 тисячі користувачів.

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