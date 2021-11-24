Колишня дружина популярного виконавця Dzidzio співачка Slavia відповіла на питання шанувальників та показала вигляд зі свого помешкання у Києві.

Як пише Politeka.net, відомий український виконавець Михайло Хома, який побудував успішну кар’єру під псевдонімом Dzidzio, багато років прожив у шлюбі із Ярославою Хомою (дівоче прізвище Притула). Цього року пара сколихнула шоу-бізнес звісткою про розлучення. Зараз вони займаються кар’єрою: Dzidzio продовжує виступати, зняв комедії "Де гроші" та "Зірки за обміном", а Ярослава почала співати та вже випустила кілька треків під псевдонімом Slavia.

У своєму Instagram колишня дружина Dzidzio часто показує, як пройшов її день, ділиться особистими світлинами та відео, а також відповідає на питання. Нещодавно шанувальники поцікавилися, де зараз живе співачка.

Slavia записала сторіс та показала вигляд із шикарної квартири в Києві.

"У Києві сьогодні випав перший сніг, а у вас? Хочу в літо, але першому снігу радію разом зі всіма", - написала Slavia.

Також співачка привітала усіх із першим снігом, який покрив вулиці столиці.

"Я, напевно, єдина, хто ще не виклав відео про перший сніг, тому всіх вітаю із першим снігом", - сказала співачка.

Зауважимо, що після розлучення Slavia залишилася жити у розкішній квартирі в Києві, яку вони із Dzidzio купували, ще будучи в шлюбі.

Рaніше Politeka писала, що DZIDZIO пояснив, чому відтягував розлучення зі Slavia: "Міг це зробити швидше, але...".

Нагадаємо, що ексдружина Дзідзьо SLAVIA в розкішній весільній сукні засліпила красою: "Ніжна наречена".

A ще Politeka повідомляла, що розлучена Slavia в шкіряному міні вразила нескромним образом: "Корона тримається як влита".