Дружина відомого телеведучого та головного героя дев’ятого сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Дарія Квіткова розповіла, що вона з чоловіком та сином збираються полетіти у теплу країну зимою.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram блогерка Дарія Квіткова, яка вийшла заміж за головного героя реаліті-шоу "Холостяк"-9 Микиту Добриніна, часто показує своє життя та ділиться планами із шанувальниками.

Цього разу Квіткова розповіла, що вона з Микитою та маленьким сином Левом зимою збираються полетіти на 1-1,5 місяці на відпочинок у теплу країну.

"Перебувати в теплій країні, коли в Києві зима – круто. Більшість, хто не прив’язаний до офісної роботи, чи ті, хто хоче "перезагрузки", часто їдуть на зимівлю кудись в теплі країни, переважно в Азію. Найголовніше – це добратися туди. Адже білет, мені здається, буде найбільшою затратою", - сказала Квіткова.

Дружина колишнього "холостяка" зауважила, що жити на Балі, наприклад, дешевше, ніж у Києві та навіть склала список теплих країн, де проживання буде не дуже дорогим.

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