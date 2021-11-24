Дружина хореографа Євгена Кота, який став суддею "Україна має талант", Наталія Татаринцева несподівано прийшла на шоу, чим розгнівала іншого суддю Сергія Притулу.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці нового сезону шоу "Україна має талант", суддями якого стали Сергій Притула, Євген Кот та Ксенія Мішина, на Youtube заінтригували глядачів та показали фрагмент відео із нового випуску проєкту.

Так, на сцені "Україна має талант" з’явиться дружина судді шоу Євгена Кота – чемпіонка світу по акробатиці на пілоні Наталія Тараринцева.

Хоча, за словами хореографа, він не знав про те, що його дружина зібралася показати свій талант перед суддями "Україна має талант", Сергій Притула не став мовчати.

"Це неправильно, щоб дружина члена журі приходила на шоу… Йди там посидь", - сказав Притула.

Так, щоб Татаринцева змогла покати свій талант, Євген Кот був змушений покинути крісло судді та відправився залаштунки шоу до ведучого Григорія Решетника.

У коментарях шанувальники написали свою думку про рішення Наталії.

"Ну і нехай танцює! Що тут такого? Красуня!", " Оцінювати потрібно талант і ту кропітку і щоденну працю, а не те, хто в неї чоловік. Якщо вона талановита, то чому не поставити три "так"?", " Якщо людина талановита, яке має значення, хто чоловік, це її праця, її заслуга", " ну і що, що це дружина журі? вона що, не людина, і не має талантів?", - написали в мережі.

Але були й такі, кому не сподобалося: " Вона ж уже була тут. до фіналу дійшла. СТБ порушує правила", "Неправильно, так не можна", "Могла просто виступити поза конкурсом. вона ж чемпіонка світу. професіонал. негарно якось вийшло", "Навіщо вона сюди прийшла ???!!!!", " А чому вона прийшла саме зараз, програмі вже багато років, займається вона танцями теж багато років, як все дивно дуже".

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