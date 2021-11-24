Співак, блогер і чоловік української виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, розповів, хто для нього кумир і чиї пісні він із захопленням слухає.

Популярний блогер у своєму Instagram намагається ділитися особистим, передає Politeka.net.

У новому сторіс Instagram Володимир Дантес розповів, від чиєї творчості він фанатіє. Як виявилося, справа обійшлася без його дружини Наді Дорофєєвої, яка давно підкорила серця мільйонів українців.

За словами артиста, він любить пісні легендарної групи Queen з його солістом Фредді Мерк'юрі.

"Сьогодні 30 років з дня смерті мого кумира! Фредді Мерк'юрі. Для мене досі немає крутіше артиста! Буду цілий день слухати його треки! І Вам раджу", - написав співак.

Заначимо, в інших сторіс Володимир Дантес дійсно включив пісні Queen і підспівував їх в машині.

Зазначимо, Володимир у своєму Instagram згадав, що прийшовши на "Фабрику зірок", написав імена улюблених виконавців, серед яких був не тільки зазначений вище Фредді Мерк'юрі, а також і Джон Ленон. Однак, щоб здаватися молодіжним артист чомусь включив до переліку і Ларису Долину. Цей випадок досі забавляє співака, адже він знав всього кілька її пісень, та й тоді популярність артистки вже давно спала.

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