Зірка розкрила, що присутнє в її раціоні

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк може похвалитися стрункою фігурою, і все завдяки ретельному догляду за собою - вона розкрила свої секрети.

Популярна телеведуча знаходиться в прекрасній формі, передає Politeka.net. При зрості 180 сантиметрів Леся Нікітюк важить всього близько 65 кілограмів.

У новому інтерв'ю журналу "Добрі поради" телеведуча розповіла секрети своєї стрункості. Виявляється, зірці ТБ довелося відмовитися від деяких продуктів - в її раціоні відсутні макарони, хліб, булки, печиво і торти, свинина і телятина.

Леся Нікітюк вживає багато свіжих домашніх овочів, які привозить від мами з Хмельницького. По можливості, у знайомих вона купує курку, качку і яйця.

В якості перекусу вона використовує протеїновий батончик або протеїновий коктейль, яблуко або моркву.

Телеведуча зазначає, що правильно харчуватися - не дорого. В здоровому раціоні є білки, вуглеводи, клітковина - це овочі, риба, м'ясо і крупи. Не потрібно харчуватися тільки морепродуктами, адже це може дійсно вдарити по гаманцю. Однак, Леся Нікітюк зазначає, що якщо лікар скаже їсти тричі на день устриці, то сперечатися вона не буде, а почне заробляти для їх покупки.

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