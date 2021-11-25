Хореограф Аліна Лі, яка танцювала разом зі співаком Дмитром Каднаєм на шоу "Танці з зірками", поділилася із шанувальниками новою світлиною у красивому платті.

Як пише Politeka.net, 20-річна відома хореограф Аліна Лі та відомий співак Дмитро Каднай брали участь у проєкті "Танці з зірками" на "1+1", однак покинули шоу в 11-ому випуску, за крок до фіналу. Низькі оцінки суддів розлютили шанувальників Кадная та Лі, оскільки більшість бачила саме їхню пару переможцями проєкту.

Попри те, що Аліна Лі та Дмитро Каднай вже покинули шоу, хореограф продовжує ділитися світлинами з "Танців з зірками" у своєму Instagram. Цього разу Аліна поділилася красивим фото, де її в русі на паркеті сфотографував колега Кадная Пилип Коляденко. Дівчина була у красивому платті, яке підкреслило її худеньку фігуру.

"Будь впевнений. Photo: @philipp_kolyadenko", - написала Лі.

Автор фото Пилип Коляденко, із яким Дмитро Каднай у 2012 році заснували український інді-поп гурт KADNAY, відреагував на світлину та написав коментар: "Блін. Ось це круто вийшло! Визнаю)".

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