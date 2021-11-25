Колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка почала успішну сольну кар’єру, відправилася на відпочинок до Абу-Дабі із дочкою та сином та поділилася сімейними фотографіями.

Як пише Politeka.net, 37-річна українська співачка, ексучасниця жіночого попгурту "НеАнгели", дизайнерка та інста-блогерка Слава Камінська, яка нещодавно розпочала успішну сольну кар’єру під псевдонімом SLAVA KAMINSKKA, часто ділиться особистими світлинами у своєму Instagram.

Цього разу Камінська оприлюднила серію фото із відпочинку з дітьми – дочкою Лаурою та сином Леонардом. Слава написала довгий пост та навіть згадала свого колишнього чоловіка – пластичного хірурга Едгара Камінського, із яким розлучилася три роки тому.

"А я все так само продовжую економити на фотографах 🤣 Лео ❤️ До речі, ми колись були в цьому готелі на дні народження нашого тата) а зараз ходимо) таке все знайоме і рідне, ніби до бабусі на дачу приїхали 🤪 🤣 Офігенна дача у нашої бабусі 🤟🏼😘 😂", - написала Слава.

У коментарях шанувальники зробили дітям та співачці багато компліментів.

"Стильна, гламурна, чарівна, Красуня! 😘✌️👍💕", " Дочка на тата ☺️ синок на маму 🤪😁👍🤣😛", " 😍Я закохана 🥰 у вашу Лауру ❤️🙌❤️", " Дякую за літній настрій 🙌😊", "Красива сім’я 😍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що скандал "НеАнгелів" набирає обертів, Сміюха розповіла про образи Камінської: "Вона мене не любила".

Нагадаємо, що Сміюха розкрила, як продюсер "НеАнгелів" Нікітін відреагував на їх розборки: "Він вже давно...".

A ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" в перуці заінтригувала відповіддю на інтерв'ю Сміюхи, відео: "Ну заєць, ну постривай...".