Фронтвумен гурту Kazka Олександра Зарицька, яка схудла на 20 кілограмів під час участі в проєкті "Танці з зірками", показала шанувальникам кадри зі свого нового кліпу.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співачка Олександра Зарицька, яка танцювала на шоу "Танці з зірками" з Юрієм Мєшковим та схудла на проєкті на 20 кілограмів, розповіла шанувальникам, що у її новому альбомі буде фіт із молодою виконавицею Роксоланою. Окрім цього, Зарицька розповіла, що вони вже встигли навіть зняти кліп на цю пісню.

"У нашому новому альбомі SVIT є фіт з чудовою молодою співачкою Роксоланою @roxolanas 💖 І от сьогодні вийшов кліп на цю пісню. У ньому я, наприклад, розпилюю машину пилою 🙆‍♀️💕", - розповіла Зарицька.

У новому кліпі шанувальники побачать солістку Kazka у новому образі – дівчина одягнула білу перуку та довгу рожеву сукню із корсетом, який вигідно підкреслив її схудлу фігуру. У кліпі Зарицька вилізла на автомобіль та взялася розпилювати машину.

Шанувальники були в захваті від нових фото Олександри.

"Як Адель на першому фото 👏", " Шалені🔥🔥🔥🔥🔥🔥", " Посміхнись, тобі це личить 😊😍🤩", - написали в мережі.

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