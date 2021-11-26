Четверта дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла шанувальникам, що її особистий блог в Instagram намагаються знищити за допомогою ботів.

Як пише Politeka.net, Катерина Репяхова, яка набагато років молодша Віктора Павліка, працювала концертним директором співака, а у 2020 році вийшла за нього заміж.

Віктор Павлік з дружиною і сином, Катерина репяхова, катя

До цього Павлік був одружений із Ларисою Созаєвою. На жаль, їхній спільний син Павло помер від раку.

Зараз Павлік та Репяхова виховують спільного сина Михайла. У соціальній мережі Instagram Репяхова веде блог про материнство та непогано заробляє на цьому. Однак нещодавно Катерина заявила, що її блог в Instagram намагаються знищити і тонко натякнула, хто за цим стоїть.

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"МЕНЕ ХОЧУТЬ ЗНИЩИТИ. Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів.

Я почну з того, що я не маю ворогів і недоброзичливців. Крім однієї людини, яка не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй сім'ї все життя жити на орендованих квартирах. Але не спійманий – не злодій!", - написала Репяхова.

Проте Катерина зазначила, що ця ситуація буде тільки стимулом для неї і можливістю втілити свої мрії в життя.

Шанувальники підтримали четверту дружину Павліка у складний момент та запідозрили у цьому третю дружину співака – Ларису Созаєву.

"Ого! Невже Ларисі все нейметься???? Катя, тримайтесь🙌❤️", " Ого ...Я навіть не знаю, що сказати. Твої люди дійсно з тобою, і не здавайся, все налагодиться ❤️ Ти, як і раніше, мій улюблений блогер ✨💛", " Ми з Вами❤️❤️❤️❤️", " Ви молодчинка так тримати🔥🔥🔥🔥🔥головне ніколи не здаватись👏👏👏👏Ви краща🔥🔥🔥", " Які злі люди є і ніяк не можуть заспокоїтись, я зрозуміла про кого ви маєте на увазі (( це жах. Там просто самотність от і душе, що помсти хоче...нажаль (", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Репяхова показала, як 55-річний Віктор Павлік підтримує її у важку хвилину: "Кохана, це тобі...".

Нагадаємо, що дружина Віктора Павліка вирішила підправити свою зовнішність: кадри з клініки.

A ще Politeka повідомляла, що Катерина Репяхова несподівано показала тещу Віктора Павліка: старше всього на чотири роки.