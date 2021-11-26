Четверта дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла шанувальникам, що її особистий блог в Instagram намагаються знищити за допомогою ботів.

Як пише Politeka.net, Катерина Репяхова, яка набагато років молодша Віктора Павліка, працювала концертним директором співака, а у 2020 році вийшла за нього заміж.

До цього Павлік був одружений із Ларисою Созаєвою. На жаль, їхній спільний син Павло помер від раку.

Зараз Павлік та Репяхова виховують спільного сина Михайла. У соціальній мережі Instagram Репяхова веде блог про материнство та непогано заробляє на цьому. Однак нещодавно Катерина заявила, що її блог в Instagram намагаються знищити і тонко натякнула, хто за цим стоїть.

"МЕНЕ ХОЧУТЬ ЗНИЩИТИ. Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів.

Я почну з того, що я не маю ворогів і недоброзичливців. Крім однієї людини, яка не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй сім'ї все життя жити на орендованих квартирах. Але не спійманий – не злодій!", - написала Репяхова.

Проте Катерина зазначила, що ця ситуація буде тільки стимулом для неї і можливістю втілити свої мрії в життя.

Шанувальники підтримали четверту дружину Павліка у складний момент та запідозрили у цьому третю дружину співака – Ларису Созаєву.

"Ого! Невже Ларисі все нейметься???? Катя, тримайтесь🙌❤️", " Ого ...Я навіть не знаю, що сказати. Твої люди дійсно з тобою, і не здавайся, все налагодиться ❤️ Ти, як і раніше, мій улюблений блогер ✨💛", " Ми з Вами❤️❤️❤️❤️", " Ви молодчинка так тримати🔥🔥🔥🔥🔥головне ніколи не здаватись👏👏👏👏Ви краща🔥🔥🔥", " Які злі люди є і ніяк не можуть заспокоїтись, я зрозуміла про кого ви маєте на увазі (( це жах. Там просто самотність от і душе, що помсти хоче...нажаль (", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Репяхова показала, як 55-річний Віктор Павлік підтримує її у важку хвилину: "Кохана, це тобі...".

Нагадаємо, що дружина Віктора Павліка вирішила підправити свою зовнішність: кадри з клініки.

A ще Politeka повідомляла, що Катерина Репяхова несподівано показала тещу Віктора Павліка: старше всього на чотири роки.