52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес поділилася радісною новиною після своєї подорожі до Канади - зірка записала відео в засніженому лісі, і не стримувала своїх емоцій.

Популярна артистка займається просуванням свого нового фільму з Оуеном Вілсоном під назвою "Виходь за мене", писали Politeka.net. Для цього зірка вирушила до Канади.

У новому ж відео співачка розповіла, що у неї останній день в цій країні, і вона повертається додому (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Дженніфер Лопес записувала кадри в засніженому лісі і не приховувала радості про швидке повернення додому.

"Я їду додому зі Смітерса, Канада, щоб побачити моїх "кокосів" та інших близьких на День подяки. Я люблю вас всіх❤️", - написала Дженніфер Лопес.

Примітно, що співачка називає своїх дітей "кокосами", і США відзначає День Подяки 25 листопада.

Відео за кілька годин зібрало понад 200 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Ти така красива" ," так прекрасна! Я люблю тебе", " Королева, ти завжди так багато працюєш. Дуууже рада за тебе. Бажаю вам прекрасного Дня подяки в оточенні ваших "кокосів" і всієї родини✨ 🥰. Ми любимо тебе", " любов всього мого життя❤️, незгасаюча зірка 😍❤️".

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