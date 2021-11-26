Відома співачка Настя Каменських (NK), яка одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), вирішила здивувати провокаційним образом на Новий рік - наряд гіпнотизує.
Популярна співачка вже два сезони знаходиться в кріслі детектива на шоу "Маска", пише Politeka.net. Настя Каменських приміряє різні найцікавіші вбрання, показуючи, що вміє бути різною. Шанувальники обсипають артистку компліментами.
У новорічному випуску Настя Каменських вирішила здивувати шанувальників провокаційним образом - в міні-сукні з блискучими ланцюжками. Також приверне увагу біла чолка брюнетки.
"Надихаючись святковим мотивом Нового року, зірковий детектив гіпершоу МАСКА продемонстрував сукню з провокаційним дизайном і блискучими ланцюжками, які в свою чергу дарують рухам більшої динаміки і магнетизують погляди глядачів!",- написали автори поста.
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За годину публікація зібрала понад 800 лайків і багато коментарів.
"Чекаємо, залишилося ще трохи. 😍 😍 😍 ", "Як шоколадна цукерка😍"," вааайй😍 🔥", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, в зйомках "Новорічного шоу Маска" візьме участь безліч українських зірок, які сховаються в костюмах, що буде дуже інтригувати глядачів.
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