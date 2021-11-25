Відомий український ведучий "Радіо Люкс" Слава Дьомін посміявся із розбитого телефону солістки гурту "Kazka" Олександри Зарицької, яка прийшла на студію.

Як пише Politeka.net, відома українська співачка, фронтвумен гурту Kazka Олександра Зарицька разом із молодою співачкою Роксоланою записали фіт, який увійде до нового альбому співачки SVIT. Так, Зарицька разом із Роксоланою прийшли на студію "Радіо Люкс", де вже багато років працює Слава Дьомін.

"Значить, у нас сьогодні в гостях Роксолана та Саша Зарицька. Саш, можна я покажу твій телефон. Друзі, значить, на секундочку, телефон артистки", - показав Дьомін сильно розбитий телефон Зарицької.

"Це означає, що я приймаю пожертвування у вигляді 13 iPhone", - пожартувала солістка гурту Kazka.

Рaніше Politeka писала, що схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA вразила новим яскравим образом: "Для сірої буденності".

Нагадаємо, що Зарицька з KAZKA розповіла про свої стосунки з Мєшковим і кого покличе на весілля: "Брехні тут немає".

A ще Politeka повідомляла, що Слава Дьомін втрутився в скандал "НеАнгелів", вирішивши поставити в ньому крапку: "Дізнаєтеся всю правду".