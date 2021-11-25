Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво часто жартує на шоу разом зі своїми колегами Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським, і це потрапляє на відео.
Проект "Майстер Шеф" з Ектором Хіменесом-Браво виходить на телеекрани з 2011 року, передає Politeka.net. Глядачі люблять шоу за незвичайні завдання, різних учасників і за суддів, які вміють пожартувати самі над собою.
У новому відео на офіційній Instagram-сторінці шоу показали один з кумедних моментів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Мартиновська їла блюдо. приготоване учасником, а в цей час Ектор Хіменес-Браво поцікавився: "Бабуся, як?", на що Ольга відповіла, зображуючи голос старенької: "Смачненько!". Обидва її колеги, включаючи Ярославського, розсміялися.
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"Бабусині котлетки завжди найсмачніші! Пиши в коментарі улюблені страви дитинства 😉", - написали автори поста.
За годину публікація зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів.
"Борщ бабусі. Голубці", "класне шоу, але СТБ Все зробило, щоб його не можна було дивитися, а нажаль тепер цей канал самий не цікавить", "хліб і пиріжки в печі, борщ, цукерки "півники"😋 😔", "тушкована картопля, фарширований перець - бабусі", - написали користувачі Мережі.
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