Ведучий і автор Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про свою небезпечну подорож і незвичайне знайомство - він слідував важливому девізу, який і допоміг зробити зйомку.

Відомий телеведучий намагається побувати в забутих куточках планети, і показати місцеве життя, передає Politeka.net. У новому пості Діма Комаров розповів про знайомство з племенем ваорані в Еквадорі.

За словами зірки, зі зйомками виникало багато труднощів, і навіть хотілося махнути на все рукою, але в підсумку ведучий слідував головному правилу - не здаватися.

Мандрівникові вдалося познайомитися з Кімо Йеті - останнім живим вбивцею американських місіонерів, які в 1956 зробили спробу вийти на контакт з неконтактними ваорані. Першовідкривачі обмінювалися подарунками з дикунами, але в підсумку останні напали на іноземців і пронизали їх списами.

"У середині минулого століття ця людина була неконтактною і жила в лісі. Вона не знала іншого світу. Вбивство першовідкривачів, в тому числі її руками, змінило долю і племені, і всього регіону", - розповів Дмитро Комаров.

"Хлопці, від імені всіх глядачів, акуратніше там🙏 🙏 🤍", "чекаю черговий випуск ваших екстремальних подорожей"," Дмитро ви дуже хороша людина, вашу програму ми дивимося всією сім'єю, спасибі що ви є❤️🔥", - прокоментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" потрапив в одне з найжорстокіших племен у світі

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