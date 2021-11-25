Популярна українська телеведуча Катя Осадча, відмінно поєднує роботу і материнство - зірка часто їздить у відрядження, а в своєму Instagram ділиться враженнями.

Відома телеведуча не так давно стала мамою втретє, передає Politeka.net. Примітно, що зірка активно працювала аж до самих пологів, і після них вирішила поєднувати улюблену професію з материнством.

У своєму Instagram Катя Осадча часто розповідає про події в житті. Зокрема, на одних з нових фото зірка розповіла, що побувала у відрядженні - в Дубаї. Красуня зробила кілька фото на тлі красивого заходу в пустелі.

"У моїй колекції заходів, однозначно, не вистачало заходу в пустелі. Жодна фотографія не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму Дюна.

Наші пустельні пригоди скоро в Світському Житті", - написала Катя Осадча.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Фантастика😍 🔥", " Ваааууууу🤩 🤩 🤩 🤩 🤩 🤩", " вам дуже підходять кольори пустелі😍", " огооо, яка красотень 🔥🔥🔥❤️❤️", "як там красиво! Бажаю добре провести час!", "Яка красуня! ❤ ️ 😍 😍 😍 фото-супер! 👏 ", "Яка красуня! ❤ ️ 😍 😍 😍 фото-супер! 👏 ",- написали користувачі Мережі.

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