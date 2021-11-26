На сторінці гумористично-розважального проєкту "Ліга сміху", який транслюють на телеканалі "1+1", попередили шанувальників про атаку шахраїв.

Як пише Politeka.net, у сторіс на офіційній сторінці розважального шоу "Ліга сміху" попередили шанувальників про те, що зараз в мережі активізувалися шахраї, які намагаються "взламати" їхній акаунт у соціальних мережах.

"Дорогі, улюблені підписники! Проєкт "Ліга сміху" не проводить ніяких голосувань та не платить за ваші голоси! Під таким приводом вам пишуть шахраї, які мають на меті "взламати" ваш акаунт. Будьте пильні і взаємодійте тільки з офіційними акаунтами/сторінками нашого проєкту!", - попередили на офіційній сторінці "Ліги сміху".

Нагадаємо, що нещодавно на "1+1" закінчився восьмий сезон гумористичного проєкту, ведучими якого були Євген Кошовий та Олексій Потапенко (Потап). Переможцями крайнього сезону стала команда з Тернополя "В активному пошуку", тренером якої був Володимир Дантес.

Рaніше Politeka писала, що Дантеса і його команду розкритикували після перемоги в "Лізі сміху": "Воно ж ніяке".

Нагадаємо, що Єфросиніна з Дантесом опинилися в "Грі в кальмара", Потап не стримався: "Жека, мені страшно".

A ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна пустилася в танок, похвалившись блискучим костюмом: "Було круто".