Відома українська співачка, кума виконавця Дзідзьо Ольга Цибульська показала рідкісне фото чоловіка та розповіла, що після невдалого торта-медовика більше не готує.

Як пише Politeka.net, 35-річна українська співачка, теле- та радіоведуча Ольга Цибульська, кума відомого виконавця Дзідзьо, у своєму Instagram відповіла на питання шанувальників у сторіс. Так, фанати поцікавилися, чи вміє та любить Цибульська готувати. Співачка відповіла, що після невдалої спроби приготувати торт вирішила закинути цю справу.

"Після нещодавно спаленого медовика вирішила взяти паузу. Світ не скучає за моїми шедеврами кулінарії", - пожартувала Цибульська.

Також співачка відповіла, чому не показує свого чоловіка в Instagram, із яким виховує сина Нестора.

"Він в рабстві", - віджартувалася співачка та показала чоловіка, який закрив обличчя руками.

Зауважимо, що Ольга Цибульська дійсно ніколи не показувала свого чоловіка, не розповідала, хто він та ким працює. Через те, шанувальники навіть припускали, що вони давно розійшлися та навіть приписували їй роман із кумом Дзідзьо.

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