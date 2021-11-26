Учасник першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" та друг Олександра Еллерта Андрій Рибак відповів на питання шанувальників та розповів смішні історії з життя.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram учасник реаліті "Холостячка" та друг переможця цього шоу Олександра Еллерта Андрій Рибак влаштував шанувальникам рубрику питання відповів та розповів смішні історії із життя.

Так, Рибак розкрив, що йому було соромно за свою поведінку, він лаявся на сцені під час виступу, губився в іншому місті, носив речі із сенд-хенда.

Окрім цього Рибак також відповів на запитання про особисте життя та розповів, що в нього були стосунки перед тим, як він почав зустрічатися із теперішньою дівчиною Аліною.

Також шанувальники запитали, чи він "непритомнів від краси Аліни?". Андрій Рибак відверто сказав, що і таке було.

Рaніше Politeka писала, що Рибак з "Холостячки" показав, як виглядав до популярності і знайомства з Мішиною: "В мене не вірили".

Нагадаємо, що екс-учасники "Холостячки" Еллерт і Рибак вразили витівкою в центрі Києва: божевільні кадри.

A ще Politeka повідомляла, що екс-фаворит "Холостячки" Рибак показав, як над ним "знущається" кохана: "Тут навіть дівчина не відповіла б".