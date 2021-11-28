Актор студії "Квартал 95", гуморист Юрій Ткач разом із дружиною Вікторією та дочкою Лізою побували на відпочинку в Карпатах; шанувальники в захваті від сімейного фото.
Як пише Politeka.net, 38-річний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач, якого глядачі знають завдяки ролям у ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою", участі в "Танцях з зірками" та як тренера у розважальному шоу "Ліга сміху", разом із дружиною Вікторією виховує дочку Лізу, яка цього року пішла у перший клас.
На офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram опублікували сімейну світлину Юрія Ткача, який разом із дружиною та дочкою був на відпочинку в Карпатах.
"Карпати неймовірні не тільки взимку та літом. Міжсезоння - це чудова можливість насолодитися тишею та величчю української природи всією родиною!🌲", - написали на сторінці.
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У коментарях шанувальники відмітили надзвичайну схожість маленької Лізи з Юрієм: " Файно", " Моя мрія!!!!!!!!! ❤️😍", " Обажнюю цю малишку😍", "Мала копія тато )))👍💋".
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Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" вразив схожістю з майстром Йода: "Вай, красені".
A ще Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" Юрій Ткач з дружиною зробили незвичайний сюрприз для дочки: реакція Лізи безцінна.