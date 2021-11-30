Відомий артист Арсен Мірзоян вирішив з'їхати від своєї тещі Ніни Матвінеко, яка до цього вигнала свого чоловіка з дому.

Арсен Мірзоян є популярним українським співаком. До артиста прийшла популярність ще 10 років тому, коли він брав участь у проєкті "Голос країни" і дійшов до фіналу. Там він і познайомився зі співачкою Тонею Матвієнко, з якою у них зараз шлюб і дочка. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу на програмі "Зірковий шлях" Даніель Салем прийшов у гості до Арсену Мірзояну і Тоні Матвієнко. Вони відразу пройшли на кухню, яку артист подарував своїй тещі - Ніні Матвієнко.

Як відомо, зараз співак живе у своєї тещі разом з дружиною і дітьми. Однак, Арсен Мірзоян з дружиною вже купили власне житло, і збираються туди з'їжджати.

"Квартиру ми купили, ще не дійшли до неї руки, ремонт в ній не робили. Щось в повітрі віє за настроями, але я всім кажу, що нам тут добре і комфортно живеться, і Ніну завжди є на кого залишити. І найголовніше, мені здається, що Ніна Митрофанівна спілкується з онукою", - розповів Арсен Мірзоян.

Нагадаємо, народна артистка України Ніна Матвієнко зізналася, що вже деякий час не живе з чоловіком, з яким прожила в шлюбі 50 років. Вона розійшлася з Петром Гончаром і попросила з'їхати його на дачу під Києвом.

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